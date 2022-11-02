В Донецке из-за обстрелов есть погибшие

В оккупированном Донецке

В оккупированном Донецке утром в результате обстрелов есть погибшие.



Как сообщает «СЦКК ДНР», утром по улице Бирюзова в Кировском районе погибла женщина 1957 года рождения.

Позже появилась информация о еще одной погибшей: по улице Байкальской в Петровском районе погибла женщина 1947 г.р.

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли два мирных жителя, еще двое ранены.



На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 1 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре человека. Еще десять мирных жителей получили ранения.



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