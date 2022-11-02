У Донецьку через обстріли є загиблі

В окупованому Донецьку

В окупованому Донецьку вранці через обстріли є загиблі.



Як повідомляє «СЦКК ДНР», вранці на вулиці Бірюзова у Кіровському районі загинула жінка 1957 року народження.

Пізніше з'явилася інформація про ще одну жертву: на вулиці Байкальській у Петрівському районі загинула жінка 1947 р.н.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок обстрілів на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території загинули двоє мирних жителів, ще двоє поранені.



На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу, 1 листопада, внаслідок обстрілів з боку російських сил загинуло четверо людей. Ще десять мирних жителів отримали поранення.



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