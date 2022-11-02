Понад 130 об'єктів: Окупанти у Криму «націоналізують» комбінат та суднобудівний завод

Окупанти у Криму вирішили «націоналізувати» комбінат та суднобудівний завод.



Як заявив очільник «держради РК» Володимир Константинов у Telegram, «депутати» ухвалили відповідні зміни до «постанови».



«Поправками доповнюється перелік майна іноземних громадян та держав, які здійснюють щодо Росії недружні дії, що підлягає націоналізації. У власність Республіки Крим передано понад 130 об'єктів, що належать до ТОВ "РусЛайн Ко" (орендар ТОВ "НОВАЦЕНТР К", ТОВ "МОДУЛЬ ЛТД"), АТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія" та ВАТ "Суднобудівний завод "Затока"», — перелічив Константинов.



Також він пообіцяв, що «роботу щодо доповнення переліку новими об'єктами буде продовжено».

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