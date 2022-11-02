Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Жители оккупированных территорий рассказали, как им отказывают выехать на российско-эстонской границе

02 ноября 2022, 21:40

Жители оккупированных территорий рассказали, как им отказывают выехать на российско-эстонской границе

Эстония не впустила гражданина Украины Ивана Попивщего, который эвакуировался из Сватова (Луганская область), где идут активные боевые действия. Попивщий планировал ехать через Эстонию в Великобританию, при себе у него был билет на самолет, внутренний и биометрический украинские паспорта. Об этом пишет издание The Insider, ссылаясь на волонтеров, которые координируют выезд украинцев за границу.

Волонтеры, которые помогали Попивщему, рассказали, что он въезжал он с территории России через погранпункт Ивангород — Нарва. Эстонская пограничная служба проверяла телефон Ивана и решила, что телефон «какой-то подчищенный». Он пояснил, что удалил лишь несколько переписок для собственной безопасности на российской границе, так как опасался результатов проверки телефона россиянами и перестраховался. После такого ответа эстонская пограничная служба в грубой форме заставила Ивана подписать отказ на въезд в Эстонию. В отказе его место жительства определено как Российская Федерация, притом, что Попивщий жил в Луганской области, которая на данный момент частично оккупирована.

В причинах отказа Ивану указали «недостаточное количество документов для пересечения границы». После того, как Иван подписал бумагу, пограничная служба сказала ему «проваливать отсюда, с ним разговор закончен на сегодня».

Волонтеры проконсультировались с юристом и порекомендовали Ивану обратиться к пограничной службе с целью запросить международное убежище, после чего пограничная служба начала угрожать Ивану тем, что «посадит его в тюрьму надолго если он будет умничать», «найдет его даже в Англии» и «заберет его документы».

Когда Иван попытался записать на диктофон угрозы «его найти», пограничная служба начала применять физическую силу против Ивана и заламывать ему руки, после чего Иван, испугавшись, вернулся на российскую границу.

Случай Ивана не единственны, пишет издание. К примеру, 19 августа Эстония не пропустила несколько украинцев. По словам начальника нарвского пограничного пункта Марека Лийва, речь шла о тех, кто имел российское гражданство или ВНЖ или хотел «въехать в шенгенскую зону не в качестве беженца, а с целью туризма». При этом отказали гражданке Украины, жительнице Харькова, которая в конце января этого года приехала в Донецк навестить мать, 24 февраля решила бежать из города — ее вывезли в Ставропольский край. На въезде в Россию она как гражданка Украины заполнила миграционную карту, в которой был указан допустимый в ее случае предел легального пребывания в стране — до 24 августа, российское ВНЖ по беженству оформлять не стала.

Еще до истечения этого срока женщина смогла найти деньги на билеты и решила отправиться во Францию. Эстония должна была стать транзитной страной. 9 августа все на том же переходе Ивангород — Нарва эстонский пограничник, по ее словам, заявил ей: «Вы слишком долго находились на территории России. Вы свой выбор сделали. На выход», — и поставил печать об отказе во въезде в связи с отсутствием документов, подтверждающих цель поездки.

В августе правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко писал, что Эстония также отказывает в въезде беженцам из Мариуполя. В качестве причины отказа во въезде был указан «долгий период нахождения в России». По словам самих беженцев, у них просто не было средств и возможности уехать раньше.

Еще по теме

Места
Эстония

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:58
Оккупанты открыли в Луганске отделение военизированного движения «Юнармия»
19:11
В Донецке придумали, как отучить людей сливать воду из батарей
18:31
Мэр Мелитополя рассказал о ситуации в оккупированном городе
15:29
Более 130 объектов: Оккупанты в Крыму «национализируют» комбинат и судостроительный завод
14:14
Мэр города Олешки призвал жителей эвакуироваться
11:12
Пушилин хочет дальнейшего уничтожения энергосистемы Украины
10:29
В Донецке из-за обстрелов есть погибшие
09:01
«ДНР» заявила о двоих погибших и двоих раненых гражданских
08:40
В Луганской ОВА рассказали о ситуации с выплатами за разрушенное жилье в оккупации
01:52
Россия укрепляет оборону на Херсонском направлении — главное за день ►
00:27
Пушилин объяснил перебои с интернетом по ночам в Донецке
21:59
Как минимум три тысячи человек: В Крыму оккупанты начинают призывную кампанию
21:24
Жителей Каховского района будут эвакуировать принудительно, заявили оккупанты
20:58
«ДНР» показала осужденных на полигоне. Их отправят воевать
17:12
В Донецке загорелось кафе
все новости
22:54
Дроны атаковали Кривой Рог, есть попадание
21:50
«Шахтер» проиграл «Лейпцигу» в Варшаве
21:40
Жители оккупированных территорий рассказали, как им отказывают выехать на российско-эстонской границе
20:58
Оккупанты открыли в Луганске отделение военизированного движения «Юнармия»
20:09
ОВА: Информация о возможном наступлении россиян на Сумщину не соответствует действительности
20:05
Переправа через Днепр в Херсоне закрыта
19:11
В Донецке придумали, как отучить людей сливать воду из батарей
18:53
В Донецкой области за неделю восстановили электроснабжение в 47 населенных пунктах
18:31
Мэр Мелитополя рассказал о ситуации в оккупированном городе
18:14
Испания передает Украине четыре системы ПВО Hawk — Кулеба
18:10
Путин рассказал свою версию возобновления «зернового соглашения»
17:40
Пропавшими без вести считаются около семи тысяч человек – Минобороны
16:53
ДТЭК предупредила о возможных экстренных отключениях света в районах Киева
16:47
Дочери экс-министра обороны грозит 10 лет тюрьмы — СБУ
16:19
Эпицентр — Бахмут и Соледар: В Минобороны рассказали об ожесточенных боях на фронте
все новости
ВИДЕО
В Совфеде РФ установили флаги «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей
02 ноября, 10:06
Россия укрепляет оборону на Херсонском направлении — главное за день ►
02 ноября, 01:52
В Крыму — масштабная «национализация» имущества за связь с Украиной ►
02 ноября, 01:31

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама