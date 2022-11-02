Жители оккупированных территорий рассказали, как им отказывают выехать на российско-эстонской границе

Эстония не впустила гражданина Украины Ивана Попивщего, который эвакуировался из Сватова (Луганская область), где идут активные боевые действия. Попивщий планировал ехать через Эстонию в Великобританию, при себе у него был билет на самолет, внутренний и биометрический украинские паспорта. Об этом пишет издание The Insider, ссылаясь на волонтеров, которые координируют выезд украинцев за границу.



Волонтеры, которые помогали Попивщему, рассказали, что он въезжал он с территории России через погранпункт Ивангород — Нарва. Эстонская пограничная служба проверяла телефон Ивана и решила, что телефон «какой-то подчищенный». Он пояснил, что удалил лишь несколько переписок для собственной безопасности на российской границе, так как опасался результатов проверки телефона россиянами и перестраховался. После такого ответа эстонская пограничная служба в грубой форме заставила Ивана подписать отказ на въезд в Эстонию. В отказе его место жительства определено как Российская Федерация, притом, что Попивщий жил в Луганской области, которая на данный момент частично оккупирована.



В причинах отказа Ивану указали «недостаточное количество документов для пересечения границы». После того, как Иван подписал бумагу, пограничная служба сказала ему «проваливать отсюда, с ним разговор закончен на сегодня».



Волонтеры проконсультировались с юристом и порекомендовали Ивану обратиться к пограничной службе с целью запросить международное убежище, после чего пограничная служба начала угрожать Ивану тем, что «посадит его в тюрьму надолго если он будет умничать», «найдет его даже в Англии» и «заберет его документы».



Когда Иван попытался записать на диктофон угрозы «его найти», пограничная служба начала применять физическую силу против Ивана и заламывать ему руки, после чего Иван, испугавшись, вернулся на российскую границу.



Случай Ивана не единственны, пишет издание. К примеру, 19 августа Эстония не пропустила несколько украинцев. По словам начальника нарвского пограничного пункта Марека Лийва, речь шла о тех, кто имел российское гражданство или ВНЖ или хотел «въехать в шенгенскую зону не в качестве беженца, а с целью туризма». При этом отказали гражданке Украины, жительнице Харькова, которая в конце января этого года приехала в Донецк навестить мать, 24 февраля решила бежать из города — ее вывезли в Ставропольский край. На въезде в Россию она как гражданка Украины заполнила миграционную карту, в которой был указан допустимый в ее случае предел легального пребывания в стране — до 24 августа, российское ВНЖ по беженству оформлять не стала.



Еще до истечения этого срока женщина смогла найти деньги на билеты и решила отправиться во Францию. Эстония должна была стать транзитной страной. 9 августа все на том же переходе Ивангород — Нарва эстонский пограничник, по ее словам, заявил ей: «Вы слишком долго находились на территории России. Вы свой выбор сделали. На выход», — и поставил печать об отказе во въезде в связи с отсутствием документов, подтверждающих цель поездки.



В августе правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко писал, что Эстония также отказывает в въезде беженцам из Мариуполя. В качестве причины отказа во въезде был указан «долгий период нахождения в России». По словам самих беженцев, у них просто не было средств и возможности уехать раньше.