Парламент Эстонии объявил Россию террористическим режимом

Парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил аннексию территорий Украины и объявил Россию террористическим режимом. А также призывает международное сообщество принять аналогичные декларации. Об этом говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте парламента.



Кроме этого, Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины путем агрессии и фиктивных референдумов.



«Нарушение закона никогда не может создать закон. Путинский режим с его угрозами ядерного нападения превратил Россию в самую большую угрозу миру как в Европе, так и во всем мире», — отмечается в документе.



Рийгикогу (парламент Эстонии) поддерживает расследования, инициированные Международным Суд ООН и Международным уголовным судом, чтобы выявить преступления, совершенные на территории Украины, и считает необходимым привлечь к ответственности виновных в преступлениях агрессии в международном специальном трибунале.



В заявлении Рийгикогу также осуждает использование вооруженных групп, созданных при поддержке властей РФ, таких как группа Вагнера, в агрессии и считает необходимым объявить вооруженные силы «Л-ДНР», созданных РФ, а также ЧВК «Вагнера» террористическими организациями.



Рийгикогу поддерживает требование лишить РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, и призывает государства-члены ЕС быть едиными в применении дополнительных экономических санкций и санкций против частных лиц в отношении РФ и ее союзника Беларуси, а также следить за строгим соблюдением уже введенных санкций.



Рийгикогу призывает государства-члены ЕС и НАТО решительно увеличить военную помощь Украине. В заявлении также говорится о необходимости увеличения гуманитарной помощи Украине и поддержки страны в период послевоенного восстановления.