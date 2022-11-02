Жителі окупованих територій розповіли, як їм не дозволяють виїхати на російсько-естонському кордоні

Естонія не впустила громадянина України Івана Попившого, який евакуювався зі Сватова (Луганська область), де йдуть активні бойові дії. Попиший планував їхати через Естонію до Великобританії, при собі мав квиток на літак, внутрішній та біометричний українські паспорти. Про це пише видання The Insider, посилаючись на волонтерів, які координують виїзд українців за кордон.



Волонтери, які допомагали Попившему, розповіли, що він в'їжджав з території Росії через прикордонний пункт Івангород — Нарва. Естонська прикордонна служба перевіряла телефон Івана та вирішила, що телефон «якийсь підчищений». Він пояснив, що видалив лише кілька переписок для власної безпеки на російському кордоні, бо побоювався результатів перевірки телефону росіянами та перестрахувався. Після такої відповіді естонська прикордонна служба у грубій формі змусила Івана підписати відмову на в'їзд до Естонії. У відмові його місце проживання визначено як Російська Федерація, при тому, що Попивший мешкав у Луганській області, яку на даний момент частково окуповано.



У причинах відмови Івану вказали «недостатню кількість документів для перетину кордону». Після того, як Іван підписав папір, прикордонна служба сказала йому «провалювати звідси, з ним розмова закінчена сьогодні».



Волонтери проконсультувалися з юристом і порекомендували Івану звернутися до прикордонної служби з метою запросити міжнародний притулок, після чого прикордонна служба почала погрожувати Іванові тим, що «посадить його у в'язницю надовго, якщо він розумітиме», «знайде його навіть в Англії» і «забере його документи».



Коли Іван спробував записати на диктофон загрози його знайти, прикордонна служба почала застосовувати фізичну силу проти Івана і заламувати йому руки, після чого Іван, злякавшись, повернувся на російський кордон.



Випадок Івана не єдиний, пише видання. Наприклад, 19 серпня Естонія не пропустила кількох українців. За словами начальника нарвського прикордонного пункту Марека Лійва, йшлося про тих, хто мав російське громадянство або тимчасове проживаня або хотів «в'їхати в шенгенську зону не як біженець, а з метою туризму». При цьому відмовили громадянці України, мешканці Харкова, яка наприкінці січня цього року приїхала до Донецька відвідати матір, 24 лютого вирішила тікати з міста — її вивезли до Ставропольського краю. На в'їзді до Росії вона як громадянка України заповнила міграційну карту, в якій було вказано допустиму в її випадку межу легального перебування в країні — до 24 серпня, російське тимчасове проживання не оформила.



Ще до закінчення цього терміну жінка змогла знайти гроші на квитки та вирішила вирушити до Франції. Естонія мала стати транзитною країною. 9 серпня на тому ж переході Івангород — Нарва естонський прикордонник, за її словами, заявив їй: «Ви занадто довго знаходилися на території Росії. Ви свій вибір зробили. На вихід», — і поставив печатку про відмову у в'їзді через відсутність документів, що підтверджують мету поїздки.



У серпні правозахисник Григорій Міхнов-Вайтенко писав, що Естонія також відмовляє у в'їзді біженцям із Маріуполя. Як причина відмови у в'їзді було зазначено «тривалий період перебування у Росії». За словами самих біженців, у них просто не було коштів та можливості виїхати раніше.