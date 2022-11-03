В оккупированной Горловке показали разрушения после обстрела «Стирола»

В оккупированной Горловке

В оккупированной Горловке ночью под обстрел попала территория завода «Стирол» в Калининском районе.



Как сообщил «мэр» города Иван Приходько, «Стирол» подвергся обстрелу в 02:19.



«Вследствие прямых попаданий снарядов повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия. Один человек ранен», — сказал он.



Также Приходько уточнил, что три снаряда, выпущенных по административному зданию завода, пробили перекрытия с первого по четвертый этаж. Сильно разрушена медико-санитарная часть, в нее попали два снаряда.