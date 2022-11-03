Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В оккупированной Горловке показали разрушения после обстрела «Стирола»

03 ноября 2022, 09:08

В оккупированной Горловке показали разрушения после обстрела «Стирола»

В оккупированной Горловке В оккупированной Горловке

В оккупированной Горловке ночью под обстрел попала территория завода «Стирол» в Калининском районе.

Как сообщил «мэр» города Иван Приходько, «Стирол» подвергся обстрелу в 02:19.

«Вследствие прямых попаданий снарядов повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия. Один человек ранен», — сказал он.

Также Приходько уточнил, что три снаряда, выпущенных по административному зданию завода, пробили перекрытия с первого по четвертый этаж. Сильно разрушена медико-санитарная часть, в нее попали два снаряда.

Еще по теме

Места
Горловка
Организации
Стирол ДНР
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:03
Российские войска скоро покинут Херсон, заявил Стремоусов. Со здания ОГА исчез флаг РФ
10:57
«Начался обратный отсчет времени»: Запорожская АЭС полностью обесточена
10:09
«ДНР» назвала количество погибших от обстрелов за сутки
09:31
Центр Донецка под обстрелом, «прилеты» в районе «Изумруда» и травматологии
09:08
В Сватово армия РФ прячется в школах и на предприятиях города
09:08
В оккупированной Горловке показали разрушения после обстрела «Стирола»
08:47
Взрыв в Мелитополе: Разрушен завод, где размещался штаб оккупантов
00:34
Возвращение России к «зерновой сделке» — главное за день ►
20:58
Оккупанты открыли в Луганске отделение военизированного движения «Юнармия»
19:11
В Донецке придумали, как отучить людей сливать воду из батарей
18:31
Мэр Мелитополя рассказал о ситуации в оккупированном городе
15:29
Более 130 объектов: Оккупанты в Крыму «национализируют» комбинат и судостроительный завод
14:14
Мэр города Олешки призвал жителей эвакуироваться
11:12
Пушилин хочет дальнейшего уничтожения энергосистемы Украины
10:29
В Донецке из-за обстрелов есть погибшие
все новости
11:28
В Офисе президента сообщили о погибших за сутки. Большинство — на Донетчине
11:12
Армия РФ за сутки нанесла 21 удар по жилым районам и инфраструктуре Донетчины
11:03
Российские войска скоро покинут Херсон, заявил Стремоусов. Со здания ОГА исчез флаг РФ
10:57
Армия РФ обстреливает Донетчину по линии фронта от Курахово до Лимана
10:57
«Начался обратный отсчет времени»: Запорожская АЭС полностью обесточена
10:13
Российские войска обстреляли Харьков и еще несколько городов области
10:09
«ДНР» назвала количество погибших от обстрелов за сутки
09:31
Центр Донецка под обстрелом, «прилеты» в районе «Изумруда» и травматологии
09:08
В Сватово армия РФ прячется в школах и на предприятиях города
09:08
В оккупированной Горловке показали разрушения после обстрела «Стирола»
08:47
Взрыв в Мелитополе: Разрушен завод, где размещался штаб оккупантов
08:43
Ночью армия РФ массированно атаковали Днепропетровскую область
08:22
Оккупанты обстреляли Донетчину, четыре человека погибли, есть раненые
00:34
Возвращение России к «зерновой сделке» — главное за день ►
23:36
Россия продолжает запускать крылатые ракеты в районе «зернового коридора» — Зеленский
все новости
ВИДЕО
Российские войска скоро покинут Херсон, заявил Стремоусов. Со здания ОГА исчез флаг РФ
03 ноября, 11:03
Центр Донецка под обстрелом, «прилеты» в районе «Изумруда» и травматологии
03 ноября, 09:31
Возвращение России к «зерновой сделке» — главное за день ►
03 ноября, 00:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама