В окупованій Горлівці показали руйнування після обстрілу «Стиролу»

03 листопада 2022, 09:08

В окупованій Горлівці показали руйнування після обстрілу «Стиролу»

В окупованій Горлівці В окупованій Горлівці

В окупованій Горлівці вночі під обстріл потрапила територія заводу «Стирол» у Калінінському районі.

Як повідомив «мер» міста Іван Приходько, «Стирол» зазнав обстрілу о 02:19.

«Внаслідок прямих влучень снарядів пошкоджено заводоуправління та санітарну частину підприємства. Одна людина поранена», — сказав він.

Також Приходько уточнив, що три снаряди, випущені по адміністративній будівлі заводу, пробили перекриття з першого по четвертий поверх. Сильно зруйновано медико-санітарну частину, в неї влучили два снаряди.

 

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