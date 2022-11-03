В окупованій Горлівці показали руйнування після обстрілу «Стиролу»

В окупованій Горлівці

В окупованій Горлівці вночі під обстріл потрапила територія заводу «Стирол» у Калінінському районі.



Як повідомив «мер» міста Іван Приходько, «Стирол» зазнав обстрілу о 02:19.



«Внаслідок прямих влучень снарядів пошкоджено заводоуправління та санітарну частину підприємства. Одна людина поранена», — сказав він.



Також Приходько уточнив, що три снаряди, випущені по адміністративній будівлі заводу, пробили перекриття з першого по четвертий поверх. Сильно зруйновано медико-санітарну частину, в неї влучили два снаряди.