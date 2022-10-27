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В Горловке отключают воду на фильтровальной станции — перебит водовод

27 октября 2022, 20:38

В Горловке отключают воду на фильтровальной станции — перебит водовод

В оккупированной Горловке в Донецкой области перебит последний тысячный водовод в районе микрорайона Строитель. Об этом сообщает так называемый «‎глава администрации города»‎ Иван Приходько в Telegram 27 октября.

«Отключаем воду на второй фильтровальной. Только что перебит последний тысячный водовод в районе Строителя‎»‎, — пишет Приходько.

В подконтрольной группировке «ДНР» Горловке карьер в районе пятого квартала полностью опустошили сотрудники «МЧС ДНР». Местные жители рассказывают, что из-за проблем с водоснабжением автомобили «МЧС» стали набирать воду в карьере.

На оккупированной части Донецкой области в сентябре разгорелись два крупных скандала из-за воды.

В группировке «ДНР» совместно с компанией «Вода Донбасса» приняли решение сократить подачу воды в города оккупированной Донецкой области.

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