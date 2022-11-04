Войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву

Николаев. Фото: ОВА

Вчера вечером около 23:30 российские силы нанесли очередной ракетный удар по Николаеву из комплексов С-300. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.



«Разрушено одно складское помещение. Еще на одном возник пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Также повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили. Предварительно, без жертв и пострадавших», — отметил мэр.



В ГУ ГСЧС в Николаевской области уточнили, что попадания пришлись на склады в Корабельном районе. Три машины уничтожены огнем, еще десять повреждены.