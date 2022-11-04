Війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву

Миколаїв. Фото: ОВА

Вчора ввечері близько 23:30 російські сили завдали чергового ракетного удару по Миколаєву з комплексів С-300. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.



«Зруйновано одне складське приміщення. Ще на одному виникла пожежа. Його оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Також пошкоджено адміністративну будівлю та припарковані поряд автомобілі. Попередньо, без жертв та постраждалих», — зазначив мер.



У ГУ ДСНС у Миколаївській області уточнили, що влучення припали на склади у Корабельному районі. Три машини знищено вогнем, ще десять пошкоджено.