РФ готова к «акту доброй воли» в районе Херсона — Резников

Потенциально, российские войска готовы к очередному «акту доброй воли» в районе Херсона. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

«Их привычка к «актам доброй воли» нам с вами давно уже известна. Да, был «акт доброй воли», когда они освободили территорию Киевской области, затем - Сумской и Черниговской благодаря решительным действиям сектора безопасности и обороны. Потом был остров Змеиный - еще один «акт доброй воли». Я думаю, что потенциально они готовы к очередному «акту доброй воли» по левому берегу Днепра, как раз в районе города Херсона, Херсонской области. Но для этого им придется потерять определенный свой потенциал благодаря ответным действиям наших Вооруженных сил», - сказал Резников.

Также министр отметил, что погода замедляет движение ВСУ на херсонском направлении.

«Когда дождливый режим включают небеса, мы от этого тоже зависим. Аграрный регион Херсонщины имеет много ирригационных систем, каналов, которые враги используют как искусственные траншеи, поэтому это немного замедляет движение наших войск» , - сказал он.

Ранее замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что российские войска, по всей видимости, в скором времени покинут правый берег Днепра в Херсонской области.



Министр обороны США Ллойд Остин считает, что украинские военные могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая сам Херсон.