Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

РФ готова к «акту доброй воли» в районе Херсона — Резников

04 ноября 2022, 14:51

РФ готова к «акту доброй воли» в районе Херсона — Резников

Потенциально, российские войска готовы к очередному «акту доброй воли» в районе Херсона. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

«Их привычка к «актам доброй воли» нам с вами давно уже известна. Да, был «акт доброй воли», когда они освободили территорию Киевской области, затем - Сумской и Черниговской благодаря решительным действиям сектора безопасности и обороны. Потом был остров Змеиный - еще один «акт доброй воли». Я думаю, что потенциально они готовы к очередному «акту доброй воли» по левому берегу Днепра, как раз в районе города Херсона, Херсонской области. Но для этого им придется потерять определенный свой потенциал благодаря ответным действиям наших Вооруженных сил», - сказал Резников.

Также министр отметил, что погода замедляет движение ВСУ на херсонском направлении.

«Когда дождливый режим включают небеса, мы от этого тоже зависим. Аграрный регион Херсонщины имеет много ирригационных систем, каналов, которые враги используют как искусственные траншеи, поэтому это немного замедляет движение наших войск» , - сказал он.

Ранее замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что российские войска, по всей видимости, в скором времени покинут правый берег Днепра в Херсонской области.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что украинские военные могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая сам Херсон.

Еще по теме

Места
Херсон Херсонская область
Прочее
Война Оккупация деоккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:51
РФ готова к «акту доброй воли» в районе Херсона — Резников
13:01
«ДНР»: Во Владимировке погибли два человека, еще трое ранены
12:37
В частном секторе оккупированной Горловки прогремели взрывы
12:24
В Донецке ранены четыре человека
11:22
В Энергодаре оккупанты проводят «перепись населения»
09:38
«ДНР» заявила об одной погибшей и десяти раненых за сутки
08:56
Оккупанты закрыли въезд в Кременную, в городе заканчиваются продукты
08:45
Центр Макеевки попал под обстрел, погибла женщина
01:44
Ситуация в Бахмуте, обстрелы Донецка и Горловки
22:58
Россия завершила эвакуацию из Херсона: Что дальше ►
22:31
В группировке «ЛНР» появился командир корпуса из Чечни
15:25
Оккупанты вывозят на территорию РФ солнечные электростанции Херсонщины
15:17
Мобилизацию в России продолжат: Что она изменит на фронте ►
15:10
В Мариуполе оккупанты усилили фильтрационные мероприятия
13:35
Глава «ДНР» объявил об обмене пленными по формуле «107 на 107»
все новости
15:13
Дубликаты свидетельств о рождении смогут выдавать украинские консулы за границей - Минреинтеграции
14:51
РФ готова к «акту доброй воли» в районе Херсона — Резников
14:22
В Санкт-Петербурге будет работать «ЧВК Вагнер Центр»
13:56
Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города
13:31
Армия РФ атакует позиции ВСУ в районе Сватово-Кременной
13:26
На Донетчине с сегодняшнего дня начались стабилизационные отключения света
13:01
«ДНР»: Во Владимировке погибли два человека, еще трое ранены
12:39
Николаев жил без обстрелов только 44 дня, половина жителей выехали — Сенкевич
12:37
В частном секторе оккупированной Горловки прогремели взрывы
12:30
Рада определила условия бронирования военнообязанных
12:24
В Донецке ранены четыре человека
11:51
В РФ готовят бомбоубежища, их адреса засекречены — СМИ
11:50
57 гражданских объектов Донецкой области уничтожили войска РФ за сутки
11:22
В Энергодаре оккупанты проводят «перепись населения»
10:58
Оперативная ситуация на Донетчине: Больше всего пострадал Покровск
все новости
ВИДЕО
Ситуация в Бахмуте, обстрелы Донецка и Горловки
04 ноября, 01:44
Россия завершила эвакуацию из Херсона: Что дальше ►
03 ноября, 22:58
Мобилизацию в России продолжат: Что она изменит на фронте ►
03 ноября, 15:17

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама