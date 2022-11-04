РФ готова до «акту доброї волі» в районі Херсона — Резніков

Потенційно російські війська готові до чергового «акту доброї волі» в районі Херсона. Про це повідомив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков.

«Їхня звичка до «актів доброї волі» нам із вами давно вже відома. Так, був «акт доброї волі», коли вони звільнили територію Київської області, потім - Сумської та Чернігівської завдяки рішучим діям сектору безпеки та оборони. Потім був острів Зміїний - ще один «акт доброї волі». Я гадаю, що потенційно вони готові до чергового «акту доброї волі» щодо лівого берега Дніпра, якраз у районі міста Херсона, Херсонської області. Але для цього їм доведеться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил», - сказав Резніков.

Також міністр зазначив, що погода уповільнює рух ЗСУ на херсонському напрямі.

«Коли дощовий режим вмикають небеса, ми від цього теж залежимо. Аграрний регіон Херсонщини має багато іригаційних систем, каналів, які вороги використовують як штучні траншеї, тому це трохи сповільнює рух наших військ», - сказав він.

Раніше заступник голови окупаційної адміністрації регіону Кирило Стремоусов повідомив, що російські війська, мабуть, незабаром залишать правий берег Дніпра в Херсонській області.



Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що українські військові можуть відвоювати окуповане Росією правобережжя Херсонської області, включаючи сам Херсон.