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В Пентагоне считают, что ВСУ отвоюют Херсон

03 ноября 2022, 20:15

В Пентагоне считают, что ВСУ отвоюют Херсон

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что украинские военные могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая сам Херсон. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Относительно вопроса о том, могут ли украинцы захватить остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра: я, безусловно, верю в то, что они способны это сделать. И самое главное, что украинцы верят в то, что они способны это сделать», — цитирует Остина «Европейская правда».

Он предположил, что ВСУ «в дальнейшем продолжат давление, пока не установят контроль над территорией на правом берегу реки».

Накануне оккупационная администрация Херсонской области объявила о прекращении транспортного сообщения через Днепр.

18 октября оккупанты объявили об «эвакуации» местных жителей из Херсона под предлогом наступления ВСУ. Планировалось, что на левый берез Днепра вывезут до 60 тысяч человек.

Российские войска в скором времени могут покинуть правый берег Днепра в Херсонской области,  сообщил замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов. Он добавил, что сегодня объявлено уже об эвакуации левобережной части Херсонской области. Речь о 15-километровой зоне от Днепра.

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