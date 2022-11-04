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Мэр Славянска рассказал, как работают банки и банкоматы

04 ноября 2022, 16:46

Мэр Славянска рассказал, как работают банки и банкоматы

В Славянске открылось еще одно отделение «Ощадбанка». Об этом рассказал глава городской военной администрации Вадим Лях.

Отделение на ул. Свободной, 2, по его словам, будет работать с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:30.

«Банкомат, расположенный по этому адресу, планируют загружать со следующей недели», — отметил Лях.

Также он уточнил, что на данный момент в городе открыты четыре банковских отделения:

  • «Приватбанк»: ул. Университетская, 58; ул. Центральная, 38;
  • «Ощадбанк»: ул. Почтовая, 44; ул. Свободная, 2.

Также на регулярной основе загружаются банкоматы: «Приватбанк» (вторник, четверг): Центральная, 4; Университетская, 58; Олимпийская, 7; Банковская, 77; Свободы, 13; Центральная, 38; Смольная, 17, «Ощадбанк»: Шевченко, 11.

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