Мэр Славянска рассказал, как работают банки и банкоматы

В Славянске открылось еще одно отделение «Ощадбанка». Об этом рассказал глава городской военной администрации Вадим Лях.



Отделение на ул. Свободной, 2, по его словам, будет работать с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:30.



«Банкомат, расположенный по этому адресу, планируют загружать со следующей недели», — отметил Лях.



Также он уточнил, что на данный момент в городе открыты четыре банковских отделения:

«Приватбанк»: ул. Университетская, 58; ул. Центральная, 38;

«Ощадбанк»: ул. Почтовая, 44; ул. Свободная, 2.

Также на регулярной основе загружаются банкоматы: «Приватбанк» (вторник, четверг): Центральная, 4; Университетская, 58; Олимпийская, 7; Банковская, 77; Свободы, 13; Центральная, 38; Смольная, 17, «Ощадбанк»: Шевченко, 11.