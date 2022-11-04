Мер Слов'янська розповів, як працюють банки та банкомати

У Слов'янську відкрилося ще одне відділення «Ощадбанку». Про це розповів голова міської військової адміністрації Вадим Лях.
Відділення на вул. Вільній, 2, за його словами, працюватиме з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 15:30.
«Банкомат, розташований за цією адресою, планують завантажувати з наступного тижня», — зазначив Лях.
Також він уточнив, що на цей час у місті відкрито чотири банківські відділення:
Також на регулярній основі завантажуються банкомати: «Приватбанк» (вівторок, четвер): Центральна, 4; Університетська, 58; Олімпійська, 7; Банківська, 77; Свободи, 13; Центральна, 38; Смольна, 17, «Ощадбанк»: Шевченка, 11.
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