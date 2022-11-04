Мер Слов'янська розповів, як працюють банки та банкомати

04 листопада 2022, 16:46

Мер Слов'янська розповів, як працюють банки та банкомати

У Слов'янську відкрилося ще одне відділення «Ощадбанку». Про це розповів голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

Відділення на вул. Вільній, 2, за його словами, працюватиме з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 15:30.

«Банкомат, розташований за цією адресою, планують завантажувати з наступного тижня», — зазначив Лях.

Також він уточнив, що на цей час у місті відкрито чотири банківські відділення:

  • «Приватбанк»: вул. Університетська, 58; вул. Центральна, 38;
  • «Ощадбанк»: вул. Поштова, 44; вул. Вільна, 2.

Також на регулярній основі завантажуються банкомати: «Приватбанк» (вівторок, четвер): Центральна, 4; Університетська, 58; Олімпійська, 7; Банківська, 77; Свободи, 13; Центральна, 38; Смольна, 17, «Ощадбанк»: Шевченка, 11.

Читайте також:

«Ощадбанк» відновив роботу в Лимані

Ще за темою

Інше
Війна Банкомати банки
Місця
Слов'янськ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:21
У Херсоні оголосили цілодобову комендантську годину
15:58
FT: В окупованому Скадовську росіяни повісили медсестру Тетяну Мудренко
15:44
«ДНР» назвала причини великих черг на виїзд до Росії
15:27
Маріупольці вивішують плакати «Ми замерзли. Help!» зі своїх будинків
15:21
Путін розповів про плани щодо захопленого Маріуполя
14:51
РФ готова до «акту доброї волі» в районі Херсона — Резніков
13:30
У приватному секторі окупованої Горлівки пролунали вибухи
13:01
«ДНР»: У Володимирівці загинули двоє людей, ще троє поранено
12:24
У Донецьку поранено чотирьох людей
11:22
В Енергодарі окупанти проводять «перепис населення»
09:38
«ДНР» заявила про одну загиблу та десять поранених за добу
08:56
Окупанти закрили вʼїзд до Кремінної, у місті закінчуються продукти
08:45
Центр Макіївки потрапив під обстріл, загинула жінка
01:44
Ситуація у Бахмуті, обстріли Донецька та Горлівки — главное за день ►
22:58
Росія завершила евакуацію з Херсона: Що далі ►
Всі новини
17:21
У Херсоні оголосили цілодобову комендантську годину
16:59
В Україні зареєстровано понад 3 млн внутрішніх переселенців
16:46
Мер Слов'янська розповів, як працюють банки та банкомати
16:46
Сумська ОВА показала наслідки масованого обстрілу області
16:32
На Донеччині через обстріли горіли будинки
15:58
FT: В окупованому Скадовську росіяни повісили медсестру Тетяну Мудренко
15:44
«ДНР» назвала причини великих черг на виїзд до Росії
15:27
Маріупольці вивішують плакати «Ми замерзли. Help!» зі своїх будинків
15:21
Путін розповів про плани щодо захопленого Маріуполя
15:13
Дублікати свідоцтв про народження зможуть видавати українські консули за кордоном - Мінреінтеграції
14:51
РФ готова до «акту доброї волі» в районі Херсона — Резніков
14:22
У Санкт-Петербурзі працюватиме «ПВК Вагнер Центр»
14:11
Армія РФ атакує позиції ЗСУ в районі Сватове-Кременної
13:56
Путін заявив, що мешканців Херсона потрібно вивезти із міста
13:30
У приватному секторі окупованої Горлівки пролунали вибухи
Всі новини
ВІДЕО
Ситуація у Бахмуті, обстріли Донецька та Горлівки — главное за день ►
04 листопада, 01:44
Росія завершила евакуацію з Херсона: Що далі ►
03 листопада, 22:58
Мобілізацію в Росії продовжать: Що вона змінить на фронті ►
03 листопада, 15:17

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама