В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час

Оккупационные власти объявили в Херсоне круглосуточный комендантский час. Об этом сообщил заместитель главы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов.



По его словам, такая мера якобы необходима для «защиты» города.



Ранее замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что российские войска, по всей видимости, в скором времени покинут правый берег Днепра в Херсонской области.



Министр обороны США Ллойд Остин считает, что украинские военные могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая сам Херсон.