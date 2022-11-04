Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час

04 ноября 2022, 17:21

В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час

Оккупационные власти объявили в Херсоне круглосуточный комендантский час. Об этом сообщил заместитель главы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, такая мера якобы необходима для «защиты» города.

Ранее замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что российские войска, по всей видимости, в скором времени покинут правый берег Днепра в Херсонской области.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что украинские военные могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая сам Херсон.

Еще по теме

Места
Херсон
Прочее
комендантский час

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:21
В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час
15:58
FT: В оккупированном Скадовске россияне повесили медсестру Татьяну Мудренко
15:44
«ДНР» назвала причины больших очередей на выезд в Россию
15:27
Мариупольцы вывешивают плакаты «Мы замерзли. Help!» из своих домов
15:21
Путин рассказал о планах по захваченному Мариуполю
14:51
РФ готова к «акту доброй воли» в районе Херсона — Резников
13:01
«ДНР»: Во Владимировке погибли два человека, еще трое ранены
12:37
В частном секторе оккупированной Горловки прогремели взрывы
12:24
В Донецке ранены четыре человека
11:22
В Энергодаре оккупанты проводят «перепись населения»
09:38
«ДНР» заявила об одной погибшей и десяти раненых за сутки
08:56
Оккупанты закрыли въезд в Кременную, в городе заканчиваются продукты
08:45
Центр Макеевки попал под обстрел, погибла женщина
01:44
Ситуация в Бахмуте, обстрелы Донецка и Горловки
22:58
Россия завершила эвакуацию из Херсона: Что дальше ►
все новости
17:21
В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час
16:59
В Украине зарегистрировано более 3 млн внутренних переселенцев
16:46
Мэр Славянска рассказал, как работают банки и банкоматы
16:32
На Донетчине из-за обстрелов горели дома
16:12
Сумская ОВА показала последствия массированного обстрела области
15:58
FT: В оккупированном Скадовске россияне повесили медсестру Татьяну Мудренко
15:44
«ДНР» назвала причины больших очередей на выезд в Россию
15:27
Мариупольцы вывешивают плакаты «Мы замерзли. Help!» из своих домов
15:21
Путин рассказал о планах по захваченному Мариуполю
15:13
Дубликаты свидетельств о рождении смогут выдавать украинские консулы за границей - Минреинтеграции
14:51
РФ готова к «акту доброй воли» в районе Херсона — Резников
14:22
В Санкт-Петербурге будет работать «ЧВК Вагнер Центр»
13:56
Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города
13:31
Армия РФ атакует позиции ВСУ в районе Сватово-Кременной
13:26
На Донетчине с сегодняшнего дня начались стабилизационные отключения света
все новости
ВИДЕО
Ситуация в Бахмуте, обстрелы Донецка и Горловки
04 ноября, 01:44
Россия завершила эвакуацию из Херсона: Что дальше ►
03 ноября, 22:58
Мобилизацию в России продолжат: Что она изменит на фронте ►
03 ноября, 15:17

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама