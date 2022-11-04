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В Херсоне передумали и отменили круглосуточный комендантский час

04 ноября 2022, 18:40

В Херсоне передумали и отменили круглосуточный комендантский час

Заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов удалил видео, в котором сообщил о круглосуточном комендантском часе в Херсоне.

Он разместил новое видео, в котором не упоминается комендантский час. Но Стремоусов продолжает утверждать, что в оккупированном Херсоне «возможны теракты, провокации и наступление ВСУ».

«Мы еще раз просим жителей Херсона уходить на левобережную часть Херсонской области. Дать возможность военным делать свое дело без гражданских. За жизни ваших родственников и соседей несете именно вы. Дайте возможность военным зачистить город и область от нацистов и перейти в наступление», — заявил он.  

В своем следующем видеообращении Стремоусов заявил, что «в городе Херсоне никаких ограничений для жителей нет».

Очевидцы тем временем пишут в соцсетях, что в Херсоне работают магазины и общественный транспорт.

На сайте и в Telegram-канале оккупационной администрации сообщений о круглосуточном комчасе в Херсоне не было.

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Ранее замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что российские войска, по всей видимости, в скором времени покинут правый берег Днепра в Херсонской области.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что украинские военные могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая сам Херсон.

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