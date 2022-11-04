В Херсоне передумали и отменили круглосуточный комендантский час

Заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов удалил видео, в котором сообщил о круглосуточном комендантском часе в Херсоне.



Он разместил новое видео, в котором не упоминается комендантский час. Но Стремоусов продолжает утверждать, что в оккупированном Херсоне «возможны теракты, провокации и наступление ВСУ».



«Мы еще раз просим жителей Херсона уходить на левобережную часть Херсонской области. Дать возможность военным делать свое дело без гражданских. За жизни ваших родственников и соседей несете именно вы. Дайте возможность военным зачистить город и область от нацистов и перейти в наступление», — заявил он.



В своем следующем видеообращении Стремоусов заявил, что «в городе Херсоне никаких ограничений для жителей нет».



Очевидцы тем временем пишут в соцсетях, что в Херсоне работают магазины и общественный транспорт.



На сайте и в Telegram-канале оккупационной администрации сообщений о круглосуточном комчасе в Херсоне не было.

Ранее замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что российские войска, по всей видимости, в скором времени покинут правый берег Днепра в Херсонской области.



Министр обороны США Ллойд Остин считает, что украинские военные могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая сам Херсон.