Иран признал поставки дронов России, но до вторжения

Тегеран передавал Москве беспилотники. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает «US News & World Report».



Министр уверяет, что якобы передача БПЛА проходила за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.



«Мы передали ограниченное количество беспилотников России», — сказал он.



Такое заявление было сделано впервые.



Кроме того, в Иране отметили, что Украина должна передать имеющиеся свидетельства об использовании Россией иранских дронов в войне.

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