Войска РФ били по Донетчине ракетами и беспилотниками

Донецкая область. Фото: полиции

Полицейские зафиксировали последствия 24 обстрелов со стороны российских сил на Донетчине. Противник бил ракетами и «шахедами». Есть погибшие и разрушения. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Отмечается, что в течение суток армия России ударила по 16 населенным пунктам. Под обстрелы попали Бахмут, Авдеевка, Торецк, Курахово, Мирноград, Покровск, Дружковка, Лиман, Щербиновка, Великая Новоселка, Кураховка, Георгиевка, Времовка, Карловка, Дружба, Водяное.



Оккупанты применили ракеты С-300, БПЛА Shahed-136, РЗСВ «Ураган», «Град», артиллерию, танки, минометы.



Уничтожены и повреждены 24 гражданских объекта: девять жилых домов, завод, ТЭС, админздания, церковь, магазин и др.



«За прошедшие сутки враг три раза обстрелял Бахмут. В результате попадания вражеских снарядов был поврежден объект инфраструктуры. Есть погибшие и раненые. Есть травмированные от артиллерийских обстрелов в Авдеевке, Мирнограде, Курахово. В селе Дружба Торецкой громады от вражеских ударов погибли и получили травмы гражданские жители», — сообщили в полиции.



Также в ведомстве рассказали, что полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.