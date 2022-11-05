Іран визнав поставки дронів Росії, але до вторгнення

Тегеран передавав Москві безпілотники. Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян, повідомляє «US News & World Report».



Міністр запевняє, що нібито передача БПЛА проходила за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



«Ми передали обмежену кількість безпілотників Росії», — сказав він.



Така заява була зроблена вперше.



Крім того, в Ірані зазначили, що Україна має передати свідчення про використання Росією іранських дронів у війні.

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