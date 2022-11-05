В оккупированном Мелитополе установили памятник Ленину

В оккупированном Мелитополе

В оккупированном Мелитополе Запорожской области установили памятник Ленину — на то место, откуда его демонтировали в 2015 году. Об этом сообщил член «главного совета» оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов.



«В Мелитополь вернулся... Ленин… Памятник вождю мирового пролетариата, находившийся в Мелитополе на пересечении улиц Гетманская и Михаила Грушевского, сняли в 2015 году. Это произошло в рамках декоммунизации Украины», — написал Рогов.

Напомним, закон о декоммунизации в Украине вступил в силу 21 мая 2015 года. Его цель — борьба с идеологическим наследием советского периода истории. Украинское законодательство запрещает советскую символику, а также осуждает коммунистический режим.