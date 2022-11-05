В окупованому Мелітополі встановили пам'ятник Леніну

В окупованому Мелітополі

В окупованому Мелітополі Запорізької області встановили пам'ятник Леніну — на те місце, де його демонтували 2015 року. Про це повідомив член «головної ради» окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.



«У Мелітополь повернувся... Ленін… Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який був розташований у Мелітополі на перетині вулиць Гетьманська та Михайла Грушевського, зняли 2015 року. Це сталося в межах декомунізації України», — написав Рогов.

Нагадаємо, закон про декомунізацію в Україні набув чинності 21 травня 2015 року. Його мета — боротьба з ідеологічною спадщиною радянського періоду історії. Українське законодавство забороняє радянську символіку, а також засуджує комуністичний режим.