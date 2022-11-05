В Польше военные проводят масштабные учения

Учения. Фото: Генштаб ВСУ

4 ноября в Польше начались учения «Пума-22», являющиеся крупнейшими военными маневрами стран Вышеградской группы в этом году. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



Отмечается, что обучение будет опираться на опыт и уроки, полученные во время войны в Украине.



Кроме подразделений стран Вышеградской группы, в обучении принимают участие союзники из Великобритании и США. В маневрах принимают участие около двух тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.



Целью является улучшение взаимосовместимости участвующих в учениях войск, а также проверка способности планировать, организовывать и проводить тактические операции во взаимодействии с союзниками.



Учения будут продолжаться до 9 ноября.