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В Польше военные проводят масштабные учения

05 ноября 2022, 16:52

В Польше военные проводят масштабные учения

Учения. Фото: Генштаб ВСУ Учения. Фото: Генштаб ВСУ

4 ноября в Польше начались учения «Пума-22», являющиеся крупнейшими военными маневрами стран Вышеградской группы в этом году. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что обучение будет опираться на опыт и уроки, полученные во время войны в Украине.

Кроме подразделений стран Вышеградской группы, в обучении принимают участие союзники из Великобритании и США. В маневрах принимают участие около двух тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

Целью является улучшение взаимосовместимости участвующих в учениях войск, а также проверка способности планировать, организовывать и проводить тактические операции во взаимодействии с союзниками.

Учения будут продолжаться до 9 ноября.

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