У Польщі військові проводять масштабні навчання

Навчання. Фото: Генштаб ЗСУ

4 листопада у Польщі розпочалися навчання «Пума-22», що є найбільшими військовими маневрами країн Вишеградської групи цього року. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Наголошується, що навчання спиратиметься на досвід та уроки, здобуті під час війни в Україні.



Окрім підрозділів країн Вишеградської групи, у навчанні беруть участь союзники з Великобританії та США. У маневрах беруть участь близько двох тисяч військовослужбовців та близько 300 одиниць техніки.



Метою є поліпшення взаємосумісності військ, що беруть участь у навчаннях, а також перевірка здатності планувати, організовувати та проводити тактичні операції у взаємодії з союзниками.



Навчання триватимуть до 9 листопада.