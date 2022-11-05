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Киев готовится к возможным отключениям электричества, тепла и воды — Кличко

05 ноября 2022, 23:09

Киев готовится к возможным отключениям электричества, тепла и воды — Кличко

Власти Киева не исключают возможного отключения тепла и электричества в столице из-за продолжающихся ударов оккупантов по критической инфраструктуре. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире национального телемарафона.

«Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Но давайте будем откровенны, наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения, и чтобы мы все умерли. Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться», — сказал Кличко.

По его словам, в Киеве были подготовлены большие запасы еды, воды, топлива и генераторов. Также в столице будут работать пункты обогрева.

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