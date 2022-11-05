Київ готується до можливих відключень електрики, тепла та води

Влада Києва не виключає можливого відключення тепла і електрики в столиці через удари окупантів по критичній інфраструктурі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону.



«Ми робимо все, щоб цього не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися», — сказав Кличко.



За його словами, у Києві було підготовлено великі запаси їжі, води, палива та генераторів. Також у столиці працюватимуть пункти обігріву.