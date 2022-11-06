ЗСУ відбили атаки російських військ у 4 областях — зведення Генштабу

Підрозділи Сил оборони України відобразили атаки російських військ у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.
Так, ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар'їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка та Ямполівка Донецької області, Зибіне Харківської області та Щербаки Запорізької області.
Зазначається, що росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії у Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Більше 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей зазнали ударів росіян.
Противник здійснював обстріли:
Зазначається, що російські окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення із тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Так званій евакуації підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрова зона лівобережжя. За наявною інформацією, із населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим з наступним переселенням на територію РФ.
5 листопада абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу та закликом якнайшвидше залишити правобережну частину міста. Водночас у деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів.
За уточненою інформацією, підтверджено поразку противника за попередні дні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей. Так, у населеному пункті Чуланівка Херсонської області завдано удару по району зосередження підрозділу окупантів. У населеному пункті Басань Запорізької області вражено штаб одного з підрозділів збройних сил Російської Федерації, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців. У районах населених пунктів Пологи та Марфополь знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ.
Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 7 ударів. Під поразку потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони супротивника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БПЛА.
Воїни українських ракетних військ та артилерії за добу вразили пункт управління противника, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 3 інші важливі військові об'єкти окупантів.