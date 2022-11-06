ЗСУ відбили атаки російських військ у 4 областях — зведення Генштабу

06 листопада 2022, 08:08

ЗСУ відбили атаки російських військ у 4 областях — зведення Генштабу

Підрозділи Сил оборони України відобразили атаки російських військ у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.

 Так, ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар'їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка та Ямполівка Донецької області, Зибіне Харківської області та Щербаки Запорізької області.

 Зазначається, що росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії у Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

 Окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Більше 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей зазнали ударів росіян.

 Противник здійснював обстріли:

  • на Бахмутському напрямку — з танків та артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'яне, Іванівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яківка Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області;
  • на Новопавлівському напрямку — з усіх видів артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка та Пречистівка Донецької області;
  • на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миколаївка та Сеньківка Чернігівської області та Студенок Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Бологівка, Бударки, Зибіне, Червоне, Одноробівка, Охрімівка, Стариця, Стрілка та Уди Харківської області;
  • на Куп'янському та Лиманському напрямках — з танків , мінометів , ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Вишневе, Котлярівка Харківської області, Невське у Луганській області та Лиман та Торське Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Залізничного, Ольгівського, Щербаків та Юріївки Запорізької області;
  • На Південнобузькому напрямку обстріляли райони понад 25 населених пунктів біля лінії зіткнення.


Зазначається, що російські окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення із тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Так званій евакуації підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрова зона лівобережжя. За наявною інформацією, із населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим з наступним переселенням на територію РФ.

5 листопада абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу та закликом якнайшвидше залишити правобережну частину міста. Водночас у деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів.

За уточненою інформацією, підтверджено поразку противника за попередні дні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей. Так, у населеному пункті Чуланівка Херсонської області завдано удару по району зосередження підрозділу окупантів. У населеному пункті Басань Запорізької області вражено штаб одного з підрозділів збройних сил Російської Федерації, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців. У районах населених пунктів Пологи та Марфополь знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 7 ударів. Під поразку потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони супротивника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БПЛА.

Воїни українських ракетних військ та артилерії за добу вразили пункт управління противника, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 3 інші важливі військові об'єкти окупантів.

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