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Оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов — Генштаб ВСУ

05 ноября 2022, 18:57

Оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов — Генштаб ВСУ

С начала суток российские силы нанесли 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Ударам оккупантов подверглись районы более 20 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Ситуация по другим направлениям, где оккупанты вели обстрелы:

  • на Слобожанском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бударки, Глубокое, Золочев, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Макеевка, Невское и Площадка в Луганской области и Торское и Ямполевка Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Клещеевка, Майорск, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Каменка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Павловка, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области;
  • на Запорожском направлении — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Дорожнянка, Железнодорожное, Малиновка, Новоданиловка, Успеновка и Щербаки Запорожской области.

«На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов недалеко от линии столкновения. Среди них — Белогорка, Давыдов Брод и Правдино Херсонской области и Заря, Мирное и Широкое в Николаевской области», — добавили в Генштабе.

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