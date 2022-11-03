В Генштабе рассказали, как готовятся к возможному наступлению оккупантов на Киев

ВСУ готовы к противостоянию при возможном наступлении российских войск на Киев. И постараются опередить противника в такой ситуации. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.



«Оборонительные позиции создаются не только в пределах Киева. Оборонительные позиции создаются в тех городах, откуда мы чувствуем попытки противника несколько усугубить ситуацию», — подчеркнул он.



Также Громов пояснил, что население будет оповещено в случае наступления противника.



«Но мы будем прилагать все усилия, чтобы опередить противника в попытке им захватить наши территории. Это не значит, что мы будем вести боевые действия на территории республики Беларусь, или на другой территории. Это, прежде всего, устойчивая защита своих границ», — уточнил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

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