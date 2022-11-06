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Российские войска пытаются захватить Белогоровку на Луганщине — Гайдай

06 ноября 2022, 11:51

Российские войска пытаются захватить Белогоровку на Луганщине — Гайдай

Российские войска упорно пытаются вернуть под свой контроль Белогоровку в Луганской области чтобы не допустить освобождения Лисичанска. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Что касается Белогоровки, то для них это определенный плацдарм и плюс они понимают, что если Белогоровку они не смогут захватить, то тогда следующим населенным пунктом может быть уже Лисичанск», — заявил он в эфире телеканала «Киев».

Гайдай добавил, что он не сомневается, что Лисичанск будет освобожден, но на это нужно время. Он также заявил, что под натиском ВСУ россияне просто оставят Северодонецк, поскольку оккупанты настолько разрушили город, что его невозможно использовать для обороны.

Глава ОВА добавил, что российские военные не забирают тела своих погибших вблизи села Макеевка Сватовского района. Он объяснил это тем, что за погибших оккупантов в России обещали платить денежные компенсации, а так, «нет тела – нет "Лады"».

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