Російські війська намагаються захопити Білогорівку на Луганщині — Гайдай

Російські війська наполегливо намагаються повернути під свій контроль Білогорівку в Луганській області щоб не допустити звільнення Лисичанська. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Що стосується Білогорівки, то для них це певний плацдарм і плюс вони розуміють, що якщо Білогорівку вони не зможуть захопити, тоді наступним населеним пунктом може бути вже Лисичанськ», — заявив він в ефірі телеканалу «Київ».



Гайдай додав, що він не сумнівається, що Лисичанськ буде звільнений, але на це потрібен час. Він також заявив, що під натиском ЗСУ росіяни просто залишать Сєвєродонецьк, оскільки окупанти настільки зруйнували місто, що його неможливо використовувати для оборони.



Глава ОВА додав, що російські військові не забирають тіла своїх загиблих поблизу села Макіївка Сватівського району. Він пояснив це тим, що за загиблих окупантів у Росії обіцяли платити грошові компенсації, а так, «немає тіла – немає "Лади"».