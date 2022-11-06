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ВСУ ударили по зданию с двумя сотнями россиян в Каховке, оккупанты скрывают последствия

06 ноября 2022, 18:58

ВСУ ударили по зданию с двумя сотнями россиян в Каховке, оккупанты скрывают последствия

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил информацию о поражении мест скопления оккупантов на Херсонщине, которые произошли в предыдущие дни.

«В населенном пункте Каховка нанесен удар по зданию, где находилось до 200 военнослужащих противника. Последствия удара враг тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия», — говорится в сообщении.

Кром того, в районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники, потери противника уточняются.

В Генштабе сообщили, что с начала текущих суток, 6 ноября, авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по оккупантам, поразив 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позицию средств противовоздушной обороны оккупантов. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 3 БПЛА.

«Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника», — отмечается в сообщении Генштаба ВСУ.

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