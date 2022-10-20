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Зеленский предупредил о возможном взрыве дамбы Каховской ГЭС российскими войсками

20 октября 2022, 20:46

Зеленский предупредил о возможном взрыве дамбы Каховской ГЭС российскими войсками

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что, возможно, российские оккупанты заминировали Каховскую гидроэлектростанцию. В связи с этим он призывает направить международную наблюдательную миссию на Каховскую ГЭС.

«У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон», — сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета, 20 октября.

По словам президента, если российские оккупанты взорвут Каховскую ГЭС, будет разрушено снабжение водой значительной части юга Украины.

«Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища», — уточнил Зеленский, добавив, что последствия подрыва Каховскую ГЭС будут иметь разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия, а в будущем этот подрыв будут называть исторической катастрофой.

«По нашей информации, Россия уже подготовила все, чтобы совершить этот теракт. Украинских работников выбросили с Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию», — предупредил президент.

Зеленский уверен, что на Каховской ГЭС необходимо присутствие международной наблюдательной миссии, а также необходимо вернуть на ГЭС украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы.

Кроме того, Зеленский сказал, что российские оккупанты намерены обвинить Украину в подрыве Каховской ГЭС.

«Россия делает это, чтобы устроить очередную операцию под фальшивым флагом, совершить теракт и обвинить в этом Украину. Но мы с вами знаем, в чем правда», — добавил Зеленский.



На Херсонском направлении сложилась непростая ситуация. Выезд населения будет обеспечивать российская армия. Об этом заявил командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин. Он уверяет, что украинские войска якобы готовят удар по плотине Каховской ГЭС, а также готовятся наступать в районе Херсона.

Оккупационные «власти» увеличили количество блокпостов на Херсонщине и усилили контроль на уже существующих.

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