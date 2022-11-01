Жителей Каховского района будут эвакуировать принудительно, заявили оккупанты

Жителей Каховского района Херсонской области будут эвакуировать — принудительно. Об этом заявили в оккупационной «администрации» района.



«Всем жителям! Незамедлительно покинуть населенный пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы. Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся», — говорится в сообщении.

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