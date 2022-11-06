ЗСУ вдарили по будівлі з двома сотнями росіян у Каховці, окупанти приховують наслідки

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив інформацію про враження місць скупчення окупантів на Херсонщині, які сталися у попередні дні.



«У населеному пункті Каховка завдано удару по будівлі, де знаходилося до 200 військовослужбовців противника. Наслідки удару ворог ретельно приховує, у місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи», — йдеться у повідомленні.



Крім того, в районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки, втрати противника уточнюються.



У Генштабі повідомили, що з початку поточної доби, 6 листопада, авіація Сил оборони завдала 18 ударів по окупантах, вразивши 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позицію засобів протиповітряної оборони окупантів. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 3 БПЛА.



«Воїни українських ракетних військ та артилерії за добу вразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об'єктів противника», — наголошується в повідомленні Генштабу ЗСУ.