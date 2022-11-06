Зеленський попередив про можливі повторні удари Росії по інфраструктурі

06 листопада 2022, 22:43

Зеленський попередив про можливі повторні удари Росії по інфраструктурі

Росія готується до повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, для чого концентрує сили та засоби. Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю.

«Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиті. Але, на жаль, є і влучення. Ми також розуміємо, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. В тому числі і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Готуємось відповідати», — сказав він.

При цьому президент зазначив, що все частіше у Чорне море на бойове чергування не виходить жоден носій «Калібрів».

«Це дуже вагомий результат, забезпечений нашими захисниками», — наголосив президент.

«Чим менше російського Чорноморського флоту, тим безпечніше у Чорному морі. І обов'язково буде такий день, коли ми зможемо дати звіт, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі», — додав Зеленський.

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