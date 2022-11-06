«Укрэнерго» сообщает об экстренных отключениях электроэнергии в понедельник в Киеве и ряде областей

В Киеве и семи областях с утра понедельника, 7 ноября, и до конца суток ожидается проведение экстренных отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго» в Тelegram.



«С 6.00 до конца суток будут введены в действие графики плановых ограничений. Кроме того, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления, применяя графики аварийных отключений. Такие меры необходимы во избежание дефицита и чтобы не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры», — говорится в сообщении.



В «Укрэнерго» пояснили, что диспетчерский центр компании прогнозирует дефицит в энергосистеме и предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения на завтра для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.



«В этих регионах сеть получила наибольшие повреждения. Для стабильной и сбалансированной работы энергосистемы необходимо сократить потребление на 30%», — отметили в ведомстве.



В «Укрэнерго» добавили, что решение о введении графиков почасовых отключений в отдельных областях действует до момента, когда диспетчер определенного облэнерго видит у себя на мониторе резкое одновременное увеличение потребления электроэнергии. Для сохранения электросетей от дополнительных аварий принимается решение о применении экстренных мер, в частности графиков аварийных отключений (ГАО) на территории области.



«Когда чрезмерное потребление и угроза перегрузки сетей проходит, вместо ГАО продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО). Именно по этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками в вашей местности, а отключение длится дольше заявленного», — отметили в «Укрэнерго».

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