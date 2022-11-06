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Тотальная эвакуация планируется в Киеве при отключении электричества — СМИ

06 ноября 2022, 09:55

Тотальная эвакуация планируется в Киеве при отключении электричества — СМИ

Тотальная эвакуация планируется в Киеве в случае полного отказа электросети. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на слова главы Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.

Вывезти из города собираются 3 млн человек.

Отмечается, что столичные власти получат уведомление об остановке сети не менее чем за 12 часов.

«Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю систему электроснабжения. Если не будет электричества, не будет воды и канализации. Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения», цитирует Ткачука NYT.

При этом чиновник подчеркнул, что сейчас ситуация контролируемая и нет никаких причин для того, чтобы большое количество мирных жителей покидало Киев.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что город в результате обстрелов может остаться без воды, света и связи и заявил, что просчитываются все сценарии реагирования. По его словам, в столице уже подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды. Также были оборудованы пункты обогрева. При этом ожидается, что медицинские учреждения будут продолжать работу.

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