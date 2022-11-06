«Укренерго» повідомляє про екстрені відключення електроенергії у понеділок у Києві та низці областей

У Києві та семи областях з ранку понеділка, 7 листопада, і до кінця доби очікується проведення екстрених відключень електроенергії. Про це повідомляє прес-служба компанії «Укренерго» у Тelegram.



«З 6.00 до кінця доби буде введено в дію графіки планових обмежень. Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні для запобігання дефіциту і щоб не допустити навантаження високовольтної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.



В "Укренерго" пояснили, що диспетчерський центр компанії прогнозує дефіцит в енергосистемі та надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання на завтра для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.



«У цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми необхідно скоротити споживання на 30%», — зазначили у відомстві.



В «Укренерго» додали, що рішення про запровадження графіків погодинних відключень в окремих областях діє до того моменту, коли диспетчер певного обленерго бачить у себе на моніторі різке одночасне збільшення споживання електроенергії. Для збереження електромереж від додаткових аварій приймається рішення щодо застосування екстрених заходів, зокрема графіків аварійних відключень (ГАО) на території області.



«Коли надмірне споживання та загроза перевантаження мереж проходить, замість ГАО продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПО). Саме з цієї причини електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками у вашій місцевості, а відключення триває довше, ніж заявлене», — зазначили в «Укренерго».

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