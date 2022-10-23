СБУ задержала президента «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ

Сотрудники СБУ задержали президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).



Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.



По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая является одним из главных производителей вооружений для России.



«Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор», — сказано в сообщении.



Отмечается, что окупанты использовали полученную продукцию для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

Ми-8АМТШ-ВН «Сапсон»;

КО-52 «Аллигатор»;

Ми-28Н «Ночной охотник».



Установлено, что захватчики массово применяли соответствующие образцы армейской авиации для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения российских боевых вертолетов украинскими защитниками.



Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.



Однако после получения военной продукции «посредники» переправляли ее в Россию. Также россияне использовали своих иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.



В ходе расследования сотрудники Службы безопасности установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.



Мероприятия по разоблачению и блокированию правонарушений проводились сотрудниками Департамента контрразведки и Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.



Вячеслав Богуслаев входит в ТОП-25 самых богатых людей Украины. Он общественный и политический деятель, Герой Украины, народный депутат Украины (5-го, 6-го, 7-го, 8-го созывов). С 1994 года он является главой правления и генеральным директором предприятия «Мотор Сич». По статье о госизмене Богуслаеву грозит пожизненное заключение.



«Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки.