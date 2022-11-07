«Укрнафта», «Мотор Січ» та декілька інших підприємств націоналізують — ЗМІ

07 листопада 2022, 12:41

«Укрнафта», «Мотор Січ» та декілька інших підприємств націоналізують — ЗМІ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Про це з посиланням на джерела в НКЦПФР, а також інформацію міноритарних акціонерів «Укрнафта» повідомляє «Економічна правда».

Таким чином, регулятор дозволив списання акцій зазначених підприємств з рахунків приватних осіб у власність держави.

«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України. Компаніям Ігоря Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери.

У свою чергу в «Укртатнафті» Коломойський разом із партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші — у НАК «Нафтогаз». Ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетні обстріли.

Донедавна власником АТ «Мотор Січ» був В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства, угоди з акціями АТ «Мотор Січ» було заблоковано, а згодом — заарештовано. Богуслаєва у жовтні заарештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія «АвтоКрАЗ», що займається виготовленням великовантажних автомобілів, входить до групи «Фінанси та кредит» бізнесмена Костянтина Жеваго, а «Запоріжтрансформатор» — підприємство-банкрут, що виробляє трансформаторне та реакторне обладнання, його власником є ​​Костянтин Григоришин.

24 жовтня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід президентові корпорації «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб. Йому інкриминують дві статті Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі агресору).

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 25 жовтня припустив, що президента корпорації «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують російські окупанти.

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