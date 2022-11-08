Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Оккупанты продолжают наступать на Донбассе, ВСУ бьют по районам скопления войск РФ — сводка Генштаба

08 ноября 2022, 19:48

Оккупанты продолжают наступать на Донбассе, ВСУ бьют по районам скопления войск РФ — сводка Генштаба

С начала суток росармия нанесла 3 ракетных и 10 авиационных ударов по территории Украины. От этого пострадал ряд населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

«Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны», — говорится в сообщении.

В Генштабе зафиксировали обстрелы, которые оккупанты совершили в течение дня:

  • на Северском направлении — из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ободы, Павловка и Покровка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Двуречная, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Сосновка, Старица Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Вишневое, Купянск, Крахмальное и Кисловка Харьковской области; Грековка, Мясожаровка, Макеевка и Невское в Луганской области и Лиман, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и РСЗО в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клещеевка, Майорск, Опытное, Северное, Раздоловка, Соледар, Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное, Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Новополь, Павловка, Пречистовка Донецкой области;
  • на Запорожском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Варваровка, Гуляйполе, Зализничное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Ольговское, Степное, Темировка, Успеновка, Чаривное Запорожской области.

«На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в том числе: Благодатное, Новая Каменка, Сухой Ставок Херсонской области; Васильевка, Кобзарцы, Широкое Николаевской области», — сообщили в Генштабе.

Украинские военные нанесли ряд ударов по силам оккупантов. Так, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Читайте также:

В ВСУ рассказали, где на фронте у оккупантов «беспрецедентные» потери 

Еще по теме

Прочее
Война ситуация на фронте
Организации
Генштаб ВСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:58
Оккупанты грабят Херсонщину, вывозят грузовиками бытовую технику и оборудование
17:12
В Мариупольский порт вошли первые корабли РФ с военным грузом - советник мэра
15:20
Оккупанты полностью закрасили мурал «Милана» в Мариуполе
15:18
«ДНР»: В Донецке не работают 16 котельных из 268. Не хватает 70% сотрудников
14:15
В Донецке в результате обстрела погибла девочка-подросток
14:00
Над Ясиноватой поднимаются клубы черного дыма, горит подстанция
09:21
В оккупированном Сватово уничтожен склад с боеприпасами армии РФ
09:09
«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли три человека, еще семеро ранены
00:10
Пригожин и «ЧВК Вагнера»: какие амбиции у «повара Путина» ►
23:40
Главные события в оккупации 7 ноября
22:59
В группировке «ЛНР» заявили, что нашли останки 408 человек в Северодонецкой агломерации
17:27
В «ДНР» заявили о смерти подростка и ранении трех человек в Донецке
15:52
«Министр ДНР» получил «дисциплинарное взыскание» за старт отопительного сезона
15:02
Оккупанты предложили жителям Херсона «эвакуироваться своими силами»
13:09
Около оккупированного Мариуполя найдены более 1500 новых могил — СМИ
все новости
20:58
Оккупанты грабят Херсонщину, вывозят грузовиками бытовую технику и оборудование
20:22
Россияне ударили по школе и жилым домам в Краматорске, ранен ребенок
19:48
Оккупанты продолжают наступать на Донбассе, ВСУ бьют по районам скопления войск РФ — сводка Генштаба
18:22
В Донецкой области к газоснабжению подключили 92% котельных в пяти городах
18:04
В Краматорске обстреляли частные дома
17:49
Шмыгаль заявил, что графики отключений сделают более «предсказуемыми»
17:12
В Мариупольский порт вошли первые корабли РФ с военным грузом - советник мэра
16:19
Для поиска пропавших за время войны украинцев: Германия предоставит 7,6 млн евро помощи
16:08
В ВСУ рассказали, где на фронте у оккупантов «беспрецедентные» потери
15:20
Оккупанты полностью закрасили мурал «Милана» в Мариуполе
15:18
«ДНР»: В Донецке не работают 16 котельных из 268. Не хватает 70% сотрудников
14:15
В Донецке в результате обстрела погибла девочка-подросток
14:00
Над Ясиноватой поднимаются клубы черного дыма, горит подстанция
13:50
Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и срок проведения общей мобилизации
13:35
На деоккупированных территориях Херсонской области найдены еще три тела мирных жителей
все новости
ВИДЕО
Пригожин и «ЧВК Вагнера»: какие амбиции у «повара Путина» ►
08 ноября, 00:10
«ДНР» мобилизовала 3500 студентов, родители просят Путина вернуть их с фронта
06 ноября, 17:40
В Углегорске стреляли в «судью ДНР» — дайджест за день ►
06 ноября, 01:06

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама