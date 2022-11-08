Оккупанты продолжают наступать на Донбассе, ВСУ бьют по районам скопления войск РФ — сводка Генштаба

С начала суток росармия нанесла 3 ракетных и 10 авиационных ударов по территории Украины. От этого пострадал ряд населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.



«Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны», — говорится в сообщении.



В Генштабе зафиксировали обстрелы, которые оккупанты совершили в течение дня:

на Северском направлении — из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ободы, Павловка и Покровка Сумской области;

— из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ободы, Павловка и Покровка Сумской области; на Слобожанском направлении — из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Двуречная, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Сосновка, Старица Харьковской области;

— из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Двуречная, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Сосновка, Старица Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Вишневое, Купянск, Крахмальное и Кисловка Харьковской области; Грековка, Мясожаровка, Макеевка и Невское в Луганской области и Лиман, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

— из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Вишневое, Купянск, Крахмальное и Кисловка Харьковской области; Грековка, Мясожаровка, Макеевка и Невское в Луганской области и Лиман, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и РСЗО в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клещеевка, Майорск, Опытное, Северное, Раздоловка, Соледар, Яковлевка Донецкой области;

— из танков, минометов, ствольной и РСЗО в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клещеевка, Майорск, Опытное, Северное, Раздоловка, Соледар, Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное, Первомайское Донецкой области;

— из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное, Первомайское Донецкой области; на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Новополь, Павловка, Пречистовка Донецкой области;

— из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Новополь, Павловка, Пречистовка Донецкой области; на Запорожском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Варваровка, Гуляйполе, Зализничное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Ольговское, Степное, Темировка, Успеновка, Чаривное Запорожской области.

«На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в том числе: Благодатное, Новая Каменка, Сухой Ставок Херсонской области; Васильевка, Кобзарцы, Широкое Николаевской области», — сообщили в Генштабе.



Украинские военные нанесли ряд ударов по силам оккупантов. Так, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.



Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.