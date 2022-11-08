Оккупанты продолжают наступать на Донбассе, ВСУ бьют по районам скопления войск РФ — сводка Генштаба

С начала суток росармия нанесла 3 ракетных и 10 авиационных ударов по территории Украины. От этого пострадал ряд населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
«Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны», — говорится в сообщении.
В Генштабе зафиксировали обстрелы, которые оккупанты совершили в течение дня:
«На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в том числе: Благодатное, Новая Каменка, Сухой Ставок Херсонской области; Васильевка, Кобзарцы, Широкое Николаевской области», — сообщили в Генштабе.
Украинские военные нанесли ряд ударов по силам оккупантов. Так, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.