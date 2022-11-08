Окупанти продовжують наступати на Донбасі, ЗСУ б'ють по районах скупчення військ РФ — зведення Генштабу

08 листопада 2022, 19:48

Окупанти продовжують наступати на Донбасі, ЗСУ б'ють по районах скупчення військ РФ — зведення Генштабу

З початку доби росармія завдала 3 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України. Від цього постраждала низка населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін.

«Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Продовжується формування російсько-білоруського угруповання військ біля республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору цієї країни», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зафіксували обстріли, які окупанти здійснили протягом дня:

  • на Сіверському напрямку — з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ободи, Павлівка та Покровка Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Ольховатка, Дворічна, Козача Лопань, Червоне, Огурцове, Соснівка, Стариця Харківської області;
  • на Куп'янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вишневе, Куп'янськ, Крохмальне та Кислівка Харківської області; Греківка, М'ясожарівка, Макіївка та Невське в Луганській області та Лиман, Терни, Торське та Ямполівка Донецької області;
  • на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та РСЗВ в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне, Роздолівка, Соледар, Яківлівка Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне, Первомайське Донецької області;
  • на Новопавлівському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Пречистівка Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку — з артилерії різних типів у районах населених пунктів Варварівка, Гуляйполе, Залізничне, Малі Щербаки, Новоданилівка, Ольговське, Степове, Темування, Успенівка, Чарівне Запорізької області.

«На Південнобузькому напрямку обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали районів понад 30 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, у тому числі: Благодатне, Нова Кам'янка, Сухий Ставок Херсонської області; Василівка, Кобзарці, Широке Миколаївської області», — повідомили у Генштабі.

Українські військові завдали ряд ударів під силу окупантам. Так, авіація Сил оборони України протягом доби завдала ворогові 16 ударів. Під удари потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за добу вразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

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