Окупанти продовжують наступати на Донбасі, ЗСУ б'ють по районах скупчення військ РФ — зведення Генштабу

З початку доби росармія завдала 3 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України. Від цього постраждала низка населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін.
«Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Продовжується формування російсько-білоруського угруповання військ біля республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору цієї країни», — йдеться у повідомленні.
У Генштабі зафіксували обстріли, які окупанти здійснили протягом дня:
«На Південнобузькому напрямку обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали районів понад 30 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, у тому числі: Благодатне, Нова Кам'янка, Сухий Ставок Херсонської області; Василівка, Кобзарці, Широке Миколаївської області», — повідомили у Генштабі.
Українські військові завдали ряд ударів під силу окупантам. Так, авіація Сил оборони України протягом доби завдала ворогові 16 ударів. Під удари потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за добу вразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.