Песков пообещал, что Путин посетит Донбасс

Конкретных планов по поездке президента РФ Владимира Путина на оккупированную часть Донбасса нет, но он посетит этот регион в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает российский «ТАСС».



«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс, естественно», — утверждает Песков.



Он также назвал оккупированную территорию «российскими регионами».

Читайте также: Песков побывал в оккупированном Луганске

Смотрите также:



