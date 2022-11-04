Путин рассказал о планах по захваченному Мариуполю

Президент РФ Владимир Путин назвал украинский Мариуполь очень известным и «древним русским городом». Об этом сообщают российские «РИА Новости».



«Это очень интересное место. Там есть над чем работать. Конечно, люди серьезно пострадали, жилища пострадали», — заявил Путин.



Он уверяет, что обсуждал вопросы восстановления «Донбасса, и в том числе Мариуполя, с коллегами».



«Там жилье нужно восстанавливать, социальную инфраструктуру: детские сады, библиотеки, театры, музеи и т.д.», — сказал Путин.



Также президент РФ планирует «работать» с людьми. По его словам, жители города якобы жили «в условиях националистической пропаганды» — а надо, чтобы «понимали, откуда они родом».



«Там комплекс колоссальный, поэтому есть над чем работать», — повторил Путин.



Ранее стало известно, что в захваченном армией РФ Мариуполе оккупанты стерли большую часть мурала «Милана», на котором изображена девочка, ставшая сиротой из-за войны в Донецкой области.