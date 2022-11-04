Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вывезти из зоны боевых действий всех, кто живет в оккупированном Херсоне. Об этом сообщает российский «Интефакс».



«Эвакуацию», по его словам, нужно провести для защиты населения «от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями».



В то же время он не уточнил, куда именно следует вывозить украинских граждан.



18 октября оккупанты объявили об «эвакуации» местных жителей из Херсона под предлогом наступления ВСУ. Планировалось, что на левый берез Днепра вывезут до 60 тысяч человек.



Кроме этого, оккупационная администрация Херсонской области объявила о прекращении транспортного сообщения через Днепр.