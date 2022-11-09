В Донецке показали очередь за питьевой водой

В оккупированном Донецке по-прежнему не решена проблема с водоснабжением.



Питьевую воду людям привозят и раздают, разливая в бутылки и иные емкости. Один из таких центров раздачи — во Дворце спорта «Дружба». Какой сегодня была очередь за водой, показали в местном паблике в Telegram.

С начала апреля в оккупации наблюдается дефицит питьевой и технической воды. Жителям Донецка, Макеевки, Иловайска и Горловки подвозят воду с 9 часов утра до 16 часов вечера.



Также в апреле глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что воду и дальше планируют подвозить. А решится проблема после «освобождения территории республики». Под «освобождением» Пушилин имел в виду захват российскими войсками всей территории Донецкой области.



В начале сентября в группировке «ДНР» совместно с компанией «Вода Донбасса» приняли решение сократить подачу воды в города оккупированной Донецкой области. Несколькими днями ранее на оккупированной части Донецкой области разгорелись два крупных скандала из-за воды.