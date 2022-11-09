У Донецьку показали чергу за питною водою

В окупованому Донецьку, як і раніше, не розв'язана проблема з водопостачанням.



Питну воду людям привозять та роздають, розливаючи у пляшки та інші місткості. Один із таких центрів роздачі — у Палаці спорту «Дружба». Якою сьогодні була черга за водою, показали у місцевому паблику у Telegram.

З початку квітня в окупації спостерігається дефіцит питної та технічної води. Мешканцям Донецька, Макіївки, Іловайська та Горлівки підвозять воду з 9 години ранку до 16 години вечора.



Також у квітні глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що воду й надалі планують підвозити. А розв'яжеться проблема після «визволення території республіки». Під «визволенням» Пушилін мав на увазі захоплення російськими військами всієї території Донецької області.



На початку вересня угрупування «ДНР» спільно з компанією «Вода Донбасу» вирішили скоротити подачу води до міст окупованої Донецької області. Декількома днями раніше на окупованій частині Донецької області розгорілися два великі скандали через воду.