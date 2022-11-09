Переселенцы уже получили более 42 млрд гривен — Верещук

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) выплачено более 42 миллиардов гривен. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона 9 ноября.



По словам Верещук, в бюджете есть денежные средства на выплаты переселенцам. Также вице-премьер-министр напомнила, что ежемесячное государственное пособие лицам с инвалидностью и детям составляет 3 тысячи гривен, для остальных ВПЛ – 2 тысячи гривен.



Верещук отметила, что из-за задержек выплат ВПЛ обращаются как на горячую линию Минреинтеграции, так и в ее личные мессенджеры. Учитывая семейные обстоятельства, переселенцы часто не успевают самостоятельно выполнить все необходимые действия, поэтому им необходимо пойти навстречу.



Вице-премьер-министр обратилась к областным военным администрациям (ОВА) с призывом подключиться к решению данного вопроса. В частности Верещук просит ОВА выявить тех, у кого есть проблемы с выплатами и передать списки таких ВПЛ в Минреинтеграции.



«‎Мы поможем решить это централизованно», – подытожила Верещук.

В Украине есть более пяти тысяч мест компактного поселения для ВПЛ.



Государственный фонд содействия молодежному домостроению провел очередной отбор 500 семей переселенцев, которые смогут получить льготный ипотечный кредит.